Мужчина остановил метро в Минске с плакатом: "Прекратите убивать людей" (видео)

Ветку метро временно останавливали.

Неизвестный мужчина выпрыгнул на рейсы в метро Минска с плакатом: «Прекратите убивать и калечить людей».

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Видео инцидента в Telegram опубликовала служба Радыё Свабода.

«В метро парень стоит на рейсах на Купаловской (станции на "синей" линии метро – УНИАН). На плакате надпись: прекратите убивать и калечить людей», - говорится в сообщении.

Сейчас ветка метро полностью не работает. По обновленной информации МБХ-Медиа, мужчину задержали работники службы безопасности.

Ранее стало известно о задержании по меньшей мере двух человек в результате столкновений с силовиками на проходной электротехнического завода в Минске. Работники сопротивлялись и пытались помешать задержанию участников собрания.

Протесты в Беларуси: хронология 9 августа

В Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Другие кандидаты набрали меньше 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечня (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тыс. участников акций протеста в ночь с 9 по 10 августа, в ночь на 11 августа - более 2 тыс.

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Яна Ставская