Журналисты нашли владельца найденного в Минске "загруженного боеприпасами" авто с номерами РФ (фото)

По информации источника Радио Свобода, микроавтобус все еще припаркованный на той же парковке, но не опечатан.

Микроавтобус с российскими номерами, найденный на парковке ТЦ «Рига» в Минске, принадлежит московскому кинопродюсеру Вальдемару Грубову.

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«Он там стоит полгода, мы снимали там телесериал для телеканала ТВЦ. Там есть палатки, чайники и другие вещи, необходимые для съемочных групп », - сказал он, передает белорусская служба Радио Свобода .

По словам Грубова, он хотел забрать микроавтобус, но не смог этого сделать из-за пандемии.

По информации источника Радио Свобода, микроавтобус все еще припаркованный на той же парковке, но не опечатан.

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что микроавтобус с российскими номерными знаками, "полностью загруженный боеприпасами, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков", был найден за торговым центром "Рига" в Минске.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыл огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

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