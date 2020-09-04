Авторы обращения отмечают, что Лукашенко появляется на публике с оружием и угрожает справиться с протестующими силовыми методами.

106 членов Европейского парламента обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с требованием ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы, нижеподписавшиеся члены Европейского парламента пишем, чтобы выразить наше глубокое беспокойство из-за намерения не включать имя Александра Лукашенко в перечень лиц, которые попадут под санкции за их роль и ответственность за насилие, репрессии и фальсификации на выборах», - говорится в письме.

Авторы обращения отмечают, что Лукашенко появляется на публике с оружием и угрожает справиться с протестующими силовыми методами. Они называют белорусского президента «основным виновником» махинаций на выборах и жестокого разгона протестующих, включая несовершеннолетних.

«Нет причин, почему он не должен быть в санкционном списке ЕС среди людей, которые обеспечивали жестокость его авторитарного режима», - считают евродепутаты.

Они призвали расширить санкционный список, добавив в него пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, ответственных за кампании пропаганды сотрудников белорусских государственных СМИ, сотрудников Центральной избирательной комиссии Беларуси среднего и низшего уровней, а также правоохранительных органов. Кроме того, по мнению евродепутатов, санкции должны быть введены и против должностных лиц регионального уровня, которые ответственны за репрессии, жестокость и фальсификации на выборах.

По данным издания, санкции ЕС будут касаться 25-30 человек. Послы стран ЕС могут их утвердить на следующей неделе.

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Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Леся Лещенко