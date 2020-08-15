В Беларуси подтверждена еще одна смерть среди протестующих
16:47, 15 августа 2020Мир
803 0
Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке.
Парень умер еще 11 августа \ news.tut.by
Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали заключение о его смерти — с формулировкой «причина устанавливается».
Читайте такжеТысячи белорусов вышли в центр Минска почтить память погибших на протестах (видео)Завтра Александра будут хоронить, сообщает издане tut.by.
Гибель протестующего в Беларуси: что произошло
- Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.
- Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.
- В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.
- 13 августа, со слов сестры умершего Ольги, следователь сообщил семье, что Александр умер от передозировки. Родных такое заявление шокировало.
- Ольга сегодня сообщила изданию, что дело передали другому следователю.
- Семья Александра Вихора наняла адвоката и намерена следить за следствием.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter