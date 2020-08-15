В Беларуси подтверждена еще одна смерть среди протестующих

Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке.

Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали заключение о его смерти — с формулировкой «причина устанавливается».

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Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.

13 августа, со слов сестры умершего Ольги, следователь сообщил семье, что Александр умер от передозировки. Родных такое заявление шокировало.

Ольга сегодня сообщила изданию, что дело передали другому следователю.

Семья Александра Вихора наняла адвоката и намерена следить за следствием.

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