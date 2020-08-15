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В Беларуси подтверждена еще одна смерть среди протестующих

16:47, 15 августа 2020
Мир
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Парень умер еще 11 августа \ news.tut.by

Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали заключение о его смерти — с формулировкой «причина устанавливается».

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  • Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.
  • Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.
  • В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.
  • 13 августа, со слов сестры умершего Ольги, следователь сообщил семье, что Александр умер от передозировки. Родных такое заявление шокировало.
  • Ольга сегодня сообщила изданию, что дело передали другому следователю.
  • Семья Александра Вихора наняла адвоката и намерена следить за следствием.

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