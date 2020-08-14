Шок, разрыв печени и синяки по всему телу: СМИ показали последствия зверств силовиков в Беларуси (фото 18+)
Журналистам удалось поговорить с шестью участниками протестов в Беларуси, которые пострадали от действий силовиков и теперь находятся на лечении в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Минске.
Фотографии пострадавших опубликовал корреспондент TUT.BY.
Среди диагнозов пострадавших: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.
Читайте такжеЛукашенко призвал белорусов "не высовываться на улицы" и назвал их "пушечным мясом"
Все пострадавшие заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации, кого-то сейчас выписывают домой. Впереди их ожидают месяцы лечения и реабилитации.
Медики возмущены, что к пострадавшим не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.
«Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело», - пояснил один из докторов.
Внимание! На кадрах присутствуют следы побоев, поэтому фотографии не рекомендуются к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!!!
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram