Шок, разрыв печени и синяки по всему телу: СМИ показали последствия зверств силовиков в Беларуси (фото 18+)

Все пострадавшие заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств.

Журналистам удалось поговорить с шестью участниками протестов в Беларуси, которые пострадали от действий силовиков и теперь находятся на лечении в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Минске.

Фотографии пострадавших опубликовал корреспондент TUT.BY.

Среди диагнозов пострадавших: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.

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Все пострадавшие заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации, кого-то сейчас выписывают домой. Впереди их ожидают месяцы лечения и реабилитации.

Медики возмущены, что к пострадавшим не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

«Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело», - пояснил один из докторов.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Денис Прядко