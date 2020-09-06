Тихановская обратилась к белорусам / фото REUTERS
Бывшая кандидат в президенты Беларуси и главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала белорусов в воскресенье 6 сентября выйти на Марш единства.
Читайте такжеВ Минске освободили студентов, задержанных сегодня на акции солидарности Свое видеообращение она опубликовала в Instagram.
"В нашей семье всегда было так, что один за всех и все за одного. И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на Марше единства, который состоится завтра в 14:00", - сказала Тихановская.
Она прибавила, что приветствует всех, кто придет на марш и что вместе народ Беларуси — сила.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановськой, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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