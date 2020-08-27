Столтенберг ответил на слова Лукашенко о "шевелении войск НАТО"

На днях Лукашенко заявил о приведении Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность, ведь «мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал необоснованными заявления президента Александра Лукашенко о якобы усилении военного присутствия НАТО на границах с Беларусью. Об этом Столтенберг заявил в Берлине на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, сообщает сайт Альянса. "НАТО не наращивает военное присутствие в регионе. Поэтому любая попытка использовать это как оправдание для подавления мирных протестов является абсолютно необоснованной", - подчеркнул Столтенберг. Он отметил, что мировое сообщество внимательно следит за ходом событий в Беларуси. "Это кризис, который разворачивается на наших границах. Определение своего собственного будущего зависит от народа Беларуси. Все союзники НАТО поддерживают суверенитет и независимость Беларуси. Режим в Минске должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам, в том числе свободе слова и правам на мирный протест" - сказал Столтенберг. Лукашенко о НАТО: что было ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным сообща реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

22 августа Лукашенко заявил о приведении основных частей Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность и переброске их к западным границам. Он заявил, что «мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы». Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

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