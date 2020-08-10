Штаб Тихановской на фоне протестов предложил Лукашенко переговоры

Сама Светлана Тихановская выразила надежду на то, что если протесты возобновятся, то пройдут мирно.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему президенту Александру Лукашенко переговоры, чтобы не допустить эскалации насилия.

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Как сообщает ТСН, об этом на пресс-конференции сказала представитель кампании Тихановской Мария Колесникова на пресс-конференции. Необходимую информацию уже передали в Администрацию президента Беларуси и МВД.

"Призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - отметила Колесникова.

По ее словам, реакция власти на протесты против предварительных результатов выборов была неприемлемой. Сама Светлана Тихановская выразила надежду на то, что если протесты возобновятся, то пройдут мирно.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.

Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

В Белорусском сегменте интернета призывают граждан сегодня в 19:00 выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.

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