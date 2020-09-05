Эксперт рассказал, на кого из белорусской оппозиции Кремль делает ставку.

Россия уже запустила свой сценарий по решению политического кризиса в Беларуси.

Об этом заявил эксперт-международник Владимир Воля в эфире канала "Украина 24".

"Россия уже запустила сценарий, чтобы вывести эту ситуацию из тупика, из кризиса. Именно этот диалог по поводу Конституции. Лукашенко говорит: пусть оппозиция сначала институционализируется, потому что они сейчас никто. И часть оппозиции, которая сейчас находится в Беларуси, создают партию. Это такой вариант, чтобы стать кем-то в белорусской политике. Посмотрим, как все это будет двигаться ", - сказал он.

Эксперт рассказал, на кого из белорусской оппозиции Кремль делает ставку.

"Но если этот процесс пройдет достаточно быстро, и Лукашенко будет вести переговоры с той новой партией "Вместе" Колесниковой и Бабарыко (представители белорусской оппозиции - ред.), то будет очевидно, что на этот вариант перехода делает ставку Россия, на Бабарыко и Колесникову. Пусть там Тихановська себе ездит и говорит за границей сколько угодно, конституционная реформа плюс новые выборы по новой системе власти, возможно, уже без Лукашенко - так выглядит пророссийский вариант выхода из ситуации, он и для Запада тоже будет приемлем ", - сказал он.

Ранее Александр Лукашенко обещал вынести на белорусский референдум новую редакцию Конституции страны.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк