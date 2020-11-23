За счет этого Запад может получить шанс склонить на свою сторону белорусов, даже не прилагая особых усилий.

В рядах участников протестов в Беларуси есть как люди, благосклонные к Западу, так и те, кто желает большей интеграции с Россией. В начале протестов в августе дело даже иногда доходило до ссор между демонстрантами. Но эти расхождения во взглядах потеряли значение в ту минуту, когда ОМОН начал жестоко атаковать людей на улицах.

Сегодня в Беларуси имеет значение только одно: "Ты за Лукашенко или против него?",- пишет Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеСтраны Балтии расширили санкционный список против режима ЛукашенкоЗатянувшийся политический кризис в Беларуси заставил соседей как-то реагировать. Запад, который до 9 августа молча поддерживал Лукашенко и считал, что сохранение статус-кво - это лучший выход, был прижат к стене беспрецедентной волной репрессий на Европейском континенте. Шокированные насилием европейские столицы стали солидарными с белорусами на улицах.

Москва поддержала диктатора, за счет чего он держит власть в своих руках до сих пор. Но это решение повлияло на отношение белорусов к России. На эти изменения указывают результаты опросов, проведенных в сентябре и ноябре "Белорусской аналитической мастерской" во главе с социологом Андреем Вардамацким. В ноябре количество сторонников союза с Россией сократилось в Беларуси по сравнению с сентябрем на 11%. Таких в стране теперь 40%. В то же время, сторонников ЕС стало больше на 6% (в ноябре такую позицию занимают 33% белорусов).

Gazeta Wyborcza признает, что в авторитарных условиях результаты любых опросов вызывают сомнения. Ведь люди часто боятся высказывать свои истинные взгляды из-за страха перед преследованием. Однако, других данных о "температуре в обществе" нет. О разочаровании политикой России все чаще можно услышать на белорусских улицах.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Врачи Беларуси угрожают Лукашенко массовыми увольнениямиУбеждение, что без поддержки Владимира Путина автократ Александр Лукашенко уже бы потерял власть, очень популярно в Беларуси. Российский лидер действительно помог белорусскому коллеге сохранить власть. Однако, такое поведение имеет свою цену. До этого времени Беларусь была самой пророссийской страной Европы. Большинство ее жителей, как и Лукашенко, считают, что белорусы и россияне - это "один народ". Способствует этому доминирование русского языка и российских СМИ, а также историческая политика Минска, которая всегда подчеркивала связи между странами.

Поддержка Лукашенко со стороны Кремля была естественной и понятной, когда он был самым популярным политиком Беларуси. Но теперь ситуация изменилась. Поддержка политического банкрота, который удерживает власть с помощью грубой силы и против которого выступают люди, лояльные к России, - это уже другое дело.

Издание пишет, что Лукашенко прибегает к все большим репрессиям. Лишь насилие позволяет ему держать власть в своих руках. Российская поддержка такой модели власти способствует также потере белорусских иллюзий в отношении Москвы.

"В результате войны против Украины Владимир Путин стал самым ненавистным иностранным политиком в этой стране. Теперь, поддерживая Лукашенко, он снова на пути к повторению такого "успеха" еще и в Беларуси", - пишет издание.

Читайте такжеЕвросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко и его окруженияИ хотя в короткой перспективе поддержка Кремля позволит Лукашенко сохранить власть, это может также создать глубокие предпосылки для окончательного выхода Беларуси из медвежьих объятий восточного соседа. До 9 августа демократия в стране считалась источником угрозы для усиления сотрудничества с Россией. После того дня из-за российской поддержки Лукашенко это изменилось.

Запад должен лишь избежать имиджевых ошибок в Беларуси и выявить масштабы российской поддержки для белорусского автократа. Остальное сделает сама Москва и ее ненавистный белорусский союзник.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань