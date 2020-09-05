Сообщается, что спецслужбы предложили ей выбор: или ее вывезут из страны, или дальше будут держать в заключении.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову насильно выдворили из Беларуси в Польшу.

Об этом оппозиционерка рассказала на пресс-конференции, которая прошла в Белорусском доме в Варшаве, говорится в сообщении Координационного совета в Telegram.

Сообщается, что спецслужбы предложили ей выбор: или ее вывезут из страны, или дальше будут держать в заключении, причём сроки заточения будут постоянно добавляться. Ей надели на голову маску, положили на пол машины и вывезли к погранпереходу Брузги. Там она была выдворена на нейтральную полосу, на польской стороне её подобрал рейсовый автобус и привёз в Варшаву.

"Я призываю всех белорусов не останавливаться, продолжать мирные протесты, выходить из провластных организаций, профсоюзов и присоединяться к борьбе. Сейчас мы видим, что каждый может стать лидером и собрать вокруг себя единомышленников. Нас большинство, и мы победим. Наша сила в единстве!", – сказала Ковалькова.

Ранее о том, что Ковалькова покинула Беларусь, сообщил журналистам пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Задержание Ковальковой и административный арест

Ольга Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку.

3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. Она вину не признала.

До заявления Ковальковой не было известно, на каких условиях ее отпустили до окончания срока ареста.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк