По предварительным данным, участники группы тренировались в заброшенном помещении в лесу.

МВД Белоруссии вместе с ОМОНом задержала шестерых участников так называемого лесного отряда «Партизаны Могилева».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

В сообщении говорится, что была пресечена деятельность «лесного отряда», лидер которого создал в социальных сетях сообщество «Партизаны Могилева», в которое входило 64 пользователя.

По предварительным данным, участники группы тренировались в заброшенном помещении в лесу. Уточняется, что задержанные отрабатывали навыки захвата помещений, ведения боев в лесу и штурмового альпинизма.

У задержанных якобы изъяли бело-красно-белую и украинскую символику, балаклавы, пневматическое и страйкбольное оружие, ножи, бронежилеты, радиостанции и сигнальный пистолет. Кроме того, у участников отряда было обмундирование с шевронами «Пагоня».

По данным МВД, некоторые задержанные, в числе которых есть и несовершеннолетние, изготавливали зажигательные устройства и публиковали видеоотчеты испытаний в сети.

В настоящий момент участники отряда находятся в изоляторе временного содержания.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Денис Прядко