МВД Белоруссии вместе с ОМОНом задержала шестерых участников так называемого лесного отряда «Партизаны Могилева».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.
В сообщении говорится, что была пресечена деятельность «лесного отряда», лидер которого создал в социальных сетях сообщество «Партизаны Могилева», в которое входило 64 пользователя.
По предварительным данным, участники группы тренировались в заброшенном помещении в лесу. Уточняется, что задержанные отрабатывали навыки захвата помещений, ведения боев в лесу и штурмового альпинизма.
У задержанных якобы изъяли бело-красно-белую и украинскую символику, балаклавы, пневматическое и страйкбольное оружие, ножи, бронежилеты, радиостанции и сигнальный пистолет. Кроме того, у участников отряда было обмундирование с шевронами «Пагоня».
По данным МВД, некоторые задержанные, в числе которых есть и несовершеннолетние, изготавливали зажигательные устройства и публиковали видеоотчеты испытаний в сети.
В настоящий момент участники отряда находятся в изоляторе временного содержания.
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