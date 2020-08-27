Лукашенко заявил, что Польша хочет аннексировать часть Беларуси

По словам Лукашенко, Беларусь сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти Польши в намерении аннексировать Гродненскую область.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», - заявил он.

По словам Лукашенко, Беларусь сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшена часть армии.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил глава Беларуси.

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Лукашенко об угрозе Запада

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным сообща реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

22 августа Лукашенко заявил о приведении основных частей Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность и переброске их к западным границам. Он заявил, что «мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

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Автор: Денис Прядко