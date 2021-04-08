Алексиевич сравнила белорусскую ситуацию со сталинскими репрессиями, где "стукачи" и агенты КГБ следили за каждым.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич живет в Берлине с сентября. Она переехала в Германию по приглашению Службы академического обмена страны.

Писательница покинула родную Беларусь после того, как запугивание ее со стороны режима Александра Лукашенко стало слишком опасным, - пишет Süddeutsche Zeitung. Вопрос о ее возможном возвращении остается открытым. Алексиевич редко дает интервью и почти не выходит из дома. А когда выходит, мало кто ее узнает на улице. Журналисты издания пообщались с нобелевской лауреаткой о событиях в Беларуси.

Читайте такжеNeue Zürcher Zeitung: Кремлю рано или поздно придется заменить ЛукашенкоПо ее мнению, революция в стране еще не закончилась. Она лишь ищет новые формы. Она вспоминает "День воли", когда было много солдат и военных машин. Люди тогда просто молча стояли возле своих домов без каких-либо символов. Это все равно было выражением несогласия. Теперь в Беларуси 40 тысяч человек были арестованы, избиты, брошены за решетку и убиты. И именно из-за этого, по мнению Алексиевич, белорусы не простят режиму.

"Даже старшее поколение надеялось, что ресурсы власти скоро закончатся. Начало было вдохновенным для всех нас. Женщины в белых платьях. Везде развевались бело-красно-белые флаги, в небо поднимались воздушные шарики, играла музыка. Праздник! Мы вспоминали, как все начиналось в 1990-х. Времена романтики! Тогда мы были уверены, что нужно лишь избавиться от коммунистов, и за углом нас ждет свобода. Мы и в 90-х думали, что свобода - это праздник. Но все вышло иначе. Заводы закрывались, люди теряли работу, одни богатели, другие оказались в страшной бедности. Даже если мы в Беларуси победим, боюсь, среди нас уже никогда не будет такого единства, как сейчас", - сказала она.

По мнению писательницы, в на белорусских улицах зарождается новая форма ненасильственной революции. Люди на улице хотели ее провести бескровно и до сих пор хотят этого. Но теперь они знают, что цена очень высока.

"Я была поражена тем, как быстро снова заработала сталинская машина. Никто ничего не забыл. Везде появились "стукачи", местные подразделения КГБ работают на полную. Врач доносит на своего начальника. Его увольняют, а доносчику отдают его должность. Террор 1937 года во всей красе", - считает Алексиевич.

Читайте такжеCNN: Белорусы незаконно переходят границу Украины, убегая от пыток и изнасилований милицииОна рассказала, что люди из Беларуси во время разговоров сравнивают свою жизнь сегодня с "оккупацией". Жизнь стала абсурдной и страшной. Курьера арестовали лишь потому, что он ехал на красном велосипеде с красной сумкой, в которой вез пиццу. К другому мужчине ворвались домой, потому что у него на балконе сохли красные трусы. Правохранителям они показались похожими на белорусский бело-красно-белый флаг. На Новый год Дедам Морозам нельзя было ходить в красных пальто, только в синих.

По словам Алексиевич, в Беларуси много тех, кто боится жизни после Лукашенко. Им нравится ездить в отпуск в Египет и покупать китайскую одежду. Потому что у них раньше всего этого не было.

"Они боятся, что после Лукашенко придет российский капитал, что заводы купят за копейки, а колхозы развалят. Они боятся Россию, российской модели капитализма", - пояснила писательница.

Читайте такжеForeign Policy: В Беларуси тюрьмы ждут целое поколение, которое могло сделать страну лучшеАлексиевич считает, что Европа не осознает, насколько опасна для нее ситуация в Беларуси. Ведь речь идет не только о страданиях самих белорусов, но и о стабильности континента.

"Может начаться гражданская война, начнется наплыв беженцев. Беларусь - это последний бастион коммунизма. Если коммунизм победит, это укрепит авторитарные движения и правительства в России, Польше, Венгрии", - говорит писательница.

Вместе с тем, она заметила, что белорусы и сами не знают, что значит жить свободно. Потому что даже самые старые жители страны не помнят такой жизни. У Беларуси нет опыта свободы.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

27 марта в Минске был объявлен митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестом против режима Александра Лукашенко в 2021 году. На улицах столицы с утра были колонны военной техники и омоновцы.

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Перевод: Лесь Дымань