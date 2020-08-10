В Ливане на фоне протестов из-за взрыва в Бейруте анонсировали отставку правительства
18:10, 10 августа 2020Мир
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Премьер должен выступить с обращением к нации в 19:30 по киевскому времени.
Протесты в Бейруте / REUTERS
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сегодня вечером объявит об отставке своего правительства.
Об этом агентству Reuters сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Заявление сделано после масштабного взрыва в порту Бейрута и протестов жителей ливанской столицы, которые требовали наказать виновных.
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Диаб должен выступить с обращением к нации в 19:30 по киевскому времени, сообщили в его офисе.
Взрыв в Бейруте и протесты: что произошло
- 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая сохранялась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.
- В результате взрыва разрушен сам порт, а также значительная часть города. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.
- Известно о 220 погибших и 6000 травмированных. Среди жертв взрыва есть и украинец.
- 8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута.
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