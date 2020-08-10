В Ливане на фоне протестов из-за взрыва в Бейруте анонсировали отставку правительства

Премьер должен выступить с обращением к нации в 19:30 по киевскому времени.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сегодня вечером объявит об отставке своего правительства.

Об этом агентству Reuters сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Заявление сделано после масштабного взрыва в порту Бейрута и протестов жителей ливанской столицы, которые требовали наказать виновных.

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Диаб должен выступить с обращением к нации в 19:30 по киевскому времени, сообщили в его офисе.

Взрыв в Бейруте и протесты: что произошло

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая сохранялась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

В результате взрыва разрушен сам порт, а также значительная часть города. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

Известно о 220 погибших и 6000 травмированных. Среди жертв взрыва есть и украинец.

8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после мощного взрыва в порту Бейрута.

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