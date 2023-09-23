Ле Пен грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона евро.

В отношении бывшего лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен и других членов партии должно быть проведено судебное разбирательство по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза.

Как сообщает Reuters, подобное ходатайство о начале судебного разбирательства было подано прокуратурой Парижа. По версии прокуратуры, деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, Ле Пен и другие члены партии использовали на оплату труда сотрудников "Национального объединения".

Представитель "Национального объединения" заявил, что партия отрицает все обвинения.

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В то же время ВВС уточняет, что запрос, который сделала прокуратура, — это последний шаг перед возбуждением уголовного дела. Решение об этом должен принять суд.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен занимала должность депутата Европарламента с 2004 года по 2017 год. Партию "Национальное объединение", основанную ее отцом, она возглавляла с 2011 по 2021 год.

В сентябре 2023 года партия заявила о досрочном погашении кредита, взятого в 2014 году в Первом чешско-российском банке. Из-за этого кредита политические оппоненты Ле Пен и партии регулярно обвиняли их в связях с Кремлем.

Марин Ле Пен обвиняли в том, что ее партия может финансироваться и из России, а сама она поддерживает Москву. В частности, после заявления том, что если бы в Крыму проводится по-настоящему свободный референдум, жители полуострова и так бы проголосовали за присоединение к России.

Ле Пен не скрывала, что партия брала кредиты у российских банков в 2014–2016 годах.

Расследование в отношении Ле Пен и партии началось 2016 году. В деле фигурируют более 20 человек, в том числе основатель партии Жан-Мари Ле Пен (отец Марин), а также 11 бывших и действующих депутатов Европарламента и их помощников. Саму партию прокуратура обвинила в сокрытии правонарушений.

Ле Пен грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона евро. Кроме того, ей на десять лет может быть запрещено занимать государственные должности.

Война в Украине и позиция Марин Ле Пен

В апреле 2023 года Марин Ле Пен заявила, что победа в войне как Украины, так и России станет катастрофой, поэтому следует начать немедленные переговоры о мире.

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