Фонд, созданного для помощи Украине на сумму 2,9 миллиарда долларов от продажи футбольного клуба "Челси", которым владел российский олигарх Роман Абрамович, еще не заработал. Ожидается одобрение правительства Великобритании.
"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании", - рассказал бывший исполнительный директор Unicef UK, исполняющий обязанности генерального директора нового фонда Майк Пенроуз в комментарии Bloomberg
По его словам, команда завершила работу с документами, необходимыми для создания фонда, в том числе предложила генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланна в качестве председателя и международный шорт-лист кандидатов в правление из семи человек.
"Мы не собираемся принимать никаких решений, пока не узнаем, что деньги поступят. Мы не хотим закончить с благотворительностью, но без денег", - отметил Пенроуз.
В прошлом году правительство Великобритании выделило около 200 тысяч фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов по созданию благотворительной организации и найма экспертов для разработки плана использования средств. По словам Пенроуза, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.
Продажа "Челси" - что известно
Абрамович, чье состояние оценивается в более чем 7,5 миллиарда долларов, продал футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боли в мае 2022 года после того, как попал под санкции Великобритании и Европейского Союза за его связь с российским диктатором Владимиром Путиным.
Спустя почти год после продажи средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании, из них Украина еще не получила ни копейки.