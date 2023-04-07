Отмечается, что Фонд готов к работе, но не получил подтверждения от правительства.

Фонд, созданного для помощи Украине на сумму 2,9 миллиарда долларов от продажи футбольного клуба "Челси", которым владел российский олигарх Роман Абрамович, еще не заработал. Ожидается одобрение правительства Великобритании.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании", - рассказал бывший исполнительный директор Unicef UK, исполняющий обязанности генерального директора нового фонда Майк Пенроуз в комментарии Bloomberg

По его словам, команда завершила работу с документами, необходимыми для создания фонда, в том числе предложила генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланна в качестве председателя и международный шорт-лист кандидатов в правление из семи человек.

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"Мы не собираемся принимать никаких решений, пока не узнаем, что деньги поступят. Мы не хотим закончить с благотворительностью, но без денег", - отметил Пенроуз.

В прошлом году правительство Великобритании выделило около 200 тысяч фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов по созданию благотворительной организации и найма экспертов для разработки плана использования средств. По словам Пенроуза, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

Продажа "Челси" - что известно

Абрамович, чье состояние оценивается в более чем 7,5 миллиарда долларов, продал футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боли в мае 2022 года после того, как попал под санкции Великобритании и Европейского Союза за его связь с российским диктатором Владимиром Путиным.

Спустя почти год после продажи средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании, из них Украина еще не получила ни копейки.

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