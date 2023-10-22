Этот краеугольный вопрос прокомментировал представитель ведомства Андрей Юсов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ответил на волнующий общество вопрос, причастна ли Россия к действиям террористов ХАМАС в отношении Израиля.

Ранее о "следе" РФ в череде трагических событий, связанных с нападением на израильские территории 7 октября, упоминал руководитель ведомства Кирилл Буданов. По словам Юсова, мы можем на 100% утверждать, что палестинские боевики пользовались во время нападения "трофейным" оружием оккупантов, которое те привезли из Украины. В интервью Espreso он назвал это "достоверной" информацией.

В то же время Юсов подчеркнул, что причастность РФ и Ирана к действиям ХАМАС - два разных кейса. Ранее Вашингтон комментировал, что не имеет данных о следе Тегерана в этих событиях. Хотя, именно через Иран могли происходить поставки оружия с украинского поля боя.

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В то же время связи РФ с представителями ХАМАС - не тайна для мира. Все видели визит делегации палестинцев в Москву, который состоялся осенью 2022 года.

"И это официальные визиты, они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не какие-то проведения вечеров кремлевско-Хамасской дружбы", - указал Юсов.

Он считает, что по итогу соответствующих встреч ХАМАС получил от РФ образцы стрелкового пехотного вооружения, которые, вероятно, были использованы против Израиля.

"Взаимодействие было и оружие было передано - отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения. Сделано это было еще до осуществления последних атак на Израиль, то есть, так или иначе, Россия была проинформирована до того, что какие-то вещи будут происходить", - заявил Юсов.

Также он упомянул о роликах с фрагментами атаки ХАМАС на Израиль, где четко слышен русский язык. Этот факт подтверждает анализ видеозаписей, и этой информацией владеет не только Украина. "О ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, был (русский язык - УНИАН)", - добавил представитель ГУР.

Буданов заявил о следе РФ в нападении ХАМАС на Израиль

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, боевики ХАМАС использовали во время нападения на Израиль (7 октября) определенное "ноу-хау" из Украины. Это свидетельствует о том, что РФ приложила усилия к спецоперации: вероятно, в боевых действиях против ЦАХАЛ участвовали боевики из России.

"Никто иной, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", - заявил Буданов во время интервью "Украинской правде".

Также он упомянул о продаже "трофейного" оружия из Украины, которое палестинцы получили через Россию. По словам Буданова, речь идет о вооружении, которое использует во время боевых действий пехота.

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