Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Европейский Союз будет рассматриваться в мировой политике как "карлик", если не объединится.

В интервью Sky News она сказала, что Соединенные Штаты Америки не могут вести переговоры о мире без Евросоюза, поскольку Украина находится в Европе. По ее мнению, в начале полномасштабного вторжения кремлевский правитель Путин был удивлен единством ЕС, однако затем в политике союза появились дыры.

Пирц Мусар описала президента США Дональда Трампа как человека, который любит заключать сделки, а затем переключать свое внимание на что-то другое:

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"Иногда это выглядит именно так, но я уверена, что Трамп осознает один факт. Каждая нация в этом мире заслуживает мира. Каждая страна на этой планете должна работать ради мира".

Европу исключили из переговоров о мире

Последние события свидетельствуют о растущем беспокойстве европейских лидеров относительно их роли в мирных переговорах о прекращении войны в Украине.

Недавние переговоры между США и Россией, которые состоялись без участия европейских стран и Украины, вызвали возмущение и опасения относительно возможного исключения Европы из процесса мирного урегулирования.

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