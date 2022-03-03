Дуда подчеркнул, что Польша не собирается участвовать в войне.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не намерена вступать в войну России против Украины.

"Хочу очень ясно подчеркнуть: Польша не собирается участвовать в войне. Я прошу, чтобы подобных опасений не было и прошу не слушать информацию о том, что мы где-то там готовимся, что хотим участвовать в войне, что в этот момент отправляем польских солдат, или что Польша посылает свое боевое оружие на войну", - сказал Дуда, передает агентство PAP.

По его словам, он верит в то, что польским солдатам воевать не придется.

"Если нужно будет защищать нашу страну, то будем ее защищать, но ничего не указывает на то, что мы можем подвергнуться нападению" - заявил польский президент.

Как сообщал УНИАН, 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне, которую РФ развязала против Украины.