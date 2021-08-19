Болсонару блокировал пользователей в основном за критику решений правительства.

Президент Бразилии Жаир Болсонару блокирует в соцсетях граждан, критикующих действия правительства.

Об этом заявили правозащитники из Human Rights Watch, цитирует Reuters.

Правозащитники обнаружили 176 заблокированных бразильским главой аккаунтов, в том числе – журналистов, парламентариев и блогеров с более чем миллионом подписчиков.

В организации подчеркнули, что социальные сети остаются важным средством общественной коммуникации и помогли в 2018 году победить Болсонару на президентских выборах.

Читайте такжеТурция готова сотрудничать с талибами - ЭрдоганНа профиль Болсонару в Twitter подписаны 6,9 миллиона аккаунтов в Facebook – 14,2 миллиона, а в Instagram – 18,6 миллиона.

На своих страницах президент публикует официальные заявления, комментирует дипломатию и обвиняет своих недругов.

Заблокированные пользователи не могут комментировать его посты, участвовать в публичных дискуссиях, что лишает журналистов возможности напрямую интересоваться у Болсонару его действиями.

Более 400 человек подтвердили в опросе правозащитников, что были забанены президентом Бразилии в сети. Больше всего таких профилей – в Twitter.

Болсонару блокировал пользователей в основном за критику решений правительства.

Президент Бразилии и ранее попадал в скандалы, связанные с ведением страниц в социальных сетях. Так, в июле модераторы YouTube удалили с его канала ролик с фейками о коронавирусе.

Автор: Яна Ставская