Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку одержал большую политическую победу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мирное соглашение с Арменией не предусматривает независимого статуса Нагорного Карабаха. В связи с этим он поднял на смех премьера Армении Никола Пашиняна.

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Запись обращения Алиева доступна в Youtube, его перевод представило азербайджанское агентство Report.

"Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – “независимое государство”.

Они уже много лет живут, как “независимое государство” и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет", - высказался Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку одержал большую политическую победу.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

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Автор: Дмитрий Захаров