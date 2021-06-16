ЕС вводит санкции против режима Лукашенко / фото REUTERS
Послы стран Евросоюза одобрили введение санкции против лиц и организаций Беларуси.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.
"Послы ЕС только что одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", - написал Йозвяк.
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Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича
- 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть Минску по команде белорусских диспетчеров несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.
- Однако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
- Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. 28 мая Кабинет Министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.
- Позже Протасевич в так называемом "интервью" для провластного белорусского канала, которое вышло 3 июня, "признался" в приписываемых ему преступлениях и "уважении" к Лукашенко. Кроме того, он рассказал о финансировании белорусских оппозиционеров, а также своем пребывании на Донбассе.
- После интервью отец журналиста Дмитрий Протасевич заявил, что белорусские силовики применили пытки к его сыну, а его первое "интервью" он назвал пропагандистским фильмом и издевательством.
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