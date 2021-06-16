Санкции введут против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair.

Послы стран Евросоюза одобрили введение санкции против лиц и организаций Беларуси.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

"Послы ЕС только что одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", - написал Йозвяк.

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Автор: Александр Топчий