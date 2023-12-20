Три основных сайта с контентом для взрослых подпадают под действие Закона ЕС о цифровых услугах.

Трем крупнейшим порносайтам Европы придется начать борьбу с вредным контентом в апреле 2024 года, иначе им грозят огромные штрафы в соответствии с новыми правилами модерации контента, сообщила в среду Европейская комиссия.

Европейская комиссия определила платформы контента для взрослых Pornhub, Xvideos и Stripchat как так называемые очень крупные онлайн-платформы, которые посещают в среднем более 45 миллионов европейцев каждый месяц. К апрелю 2024 года порносайты должны будут соблюдать дополнительные обязательства по борьбе с незаконным и вредным контентом в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Штрафы за нарушение правил могут достигать 6 процентов мирового оборота, пишет Politico.

Такие компании, как Pornhub, подвергаются все большему вниманию из-за того, что они не делают достаточно, чтобы предотвратить загрузку на свои платформы незаконного контента, такого как видео об изнасиловании детей и обмен интимным контентом без согласия. Регуляторы и политики в Европе также оказывают давление на них, чтобы они приняли меры по проверке возраста пользователей, чтобы заблокировать доступ несовершеннолетних к их веб-сайтам.

Видео дня

Это решение означает победу Комиссии. ЕС вступил в конфликт с некоторыми крупными порноплатформами, которые в последние месяцы утверждали, что не достигли порога ежемесячного посещения, чтобы столкнуться с дополнительными правилами модерации контента. Pornhub заявил, что каждый месяц у него 33 миллиона пользователей, а Stripchat заявил, что его ежемесячно посещают почти 32 миллиона европейцев. XVideos не уложился в срок, чтобы опубликовать информацию о количестве пользователей, а позже сообщил, что у него более 160 миллионов пользователей в ЕС.

В апреле Комиссия определила 19 очень крупных онлайн-платформ, включая социальные сети, такие как Facebook, Instagram и TikTok. Этим компаниям придется предложить конкретные меры по ограничению основных онлайн-рисков, таких как насилие в отношении женщин и защита несовершеннолетних, а также пройти внешний аудит. Комиссия будет следить за соблюдением требований этих очень крупных онлайн-платформ.

Деятельность Pornhub в Украине

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую сайтом PornHub, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долларов США и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в агентство дохода Канады", - говорится в сообщении.

Гетманцев в своем сообщении уточнил, что речь идет о неуплате так называемого "налога на Google", каждая копейка которого идет на финансирование потребностей армии Украины.

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