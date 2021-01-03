Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки более 365 физических и юридических лиц Российской Федерации.
Об этом в своем Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео.
"С 2017 года администрация ввела санкции против более 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", - написал он.
Помпео повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа "проводит самую жесткую политику в отношении РФ".
"Ни одна другая администрация не была такой жесткой в отношении России, как мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул госсекретарь США.
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Оборонный бюджет США
Дональд Трамп 23 декабря отказался подписывать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, заявив, что, с его точки зрения, документ не включает в себя "критических мер по защите национальной безопасности". Он назвал этот законопроект "подарком для Китая и России", не уточнив, что конкретно имеет в виду. Помимо прочего, Трампа возмутило, что в проекте отсутствуют положения, позволяющие ужесточить контроль в отношении социальных сетей. Помимо этого, глава Белого дома отверг предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Возражения Трампа вызвала и попытка ограничить этим законом инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.
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