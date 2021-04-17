Выявлено более 100 случаев, когда Майк Помпео и его жена просили сотрудников выполнить задачи личного характера.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео нарушил федеральные правила этики по использованию ресурсов, финансируемых налогоплательщиками.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Госдепартамента США.

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К таким нарушениям инспектор отнес личные просьбы господина Помпео и его жены к сотрудникам департамента.

При подготовке отчета управление изучило электронные письма, документы и опросило сотрудников. В итоге оно выявило более 100 случаев, когда Майк Помпео и его жена просили сотрудников выполнить задачи личного характера: заказать столик для частных ужинов, забрать собаку, записать в салон красоты.

Отдельной компенсации за эту работу сотрудники Госдепа не получали. Помпео заявил, что просьбы были не существенными.

Майк Помпео

Майк Помпео возглавлял Госдепартамент при администрации 45-го президента США Дональда Трампа (2017–2021).

В марте 2021 года он сообщил, что может принять участие в выборах в 2024 году, если в гонке не будет участвовать Дональд Трамп.

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Автор: Елена Коваленко