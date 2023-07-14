Пять поправок, которые требовали сократить или прекратить помощь Украине, провалились.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий год и передала на рассмотрение Сената. В этом проекте для Украины предусмотрено $300 млн.

Как отметило издание Голос Америки, пять поправок, которые требовали сократить или прекратить помощь Украине, не набрали голосов. Так, отклонили поправку, которая требовала убрать $300 млн для Украины из оборонного бюджета: 89 "за" - 358 "против". Провалилась и поправка об отмене всей военной помощи Украине: 70 "за" - 358 "против".

Издание напомнило, что демократы пытались увеличить сумму помощи для Украины еще на $500 млн, однако эту инициативу не одобрил комитет Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

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В полную версию проекта оборонного бюджета, комитеты добавили предложение о дополнительном специальном инспекторе, который будет проверять помощь, поступающую в Украину от США.

Кроме того, предполагается, что будет продлено действие закона о ленд-лизе для Украины принятого в 2022 году, как минимум еще на год. При этом, в проекте оборонного бюджета также прописано, что общая поддержка Украины должна быть продлена как минимум до 2027 года.

Отдельные средства будут выделены на исследование потенциала для создания Центра передового опыта Украины по лечению травм, полученных в ходе войны.

В документе также говорится, что подразделения Минобороны США должны изучать и перенимать опыт войны в Украине.

Помощь США Украине

Власти США оказывают Украине помощь с самого начала войны. Регулярно США выделяют для ВСУ пакеты военной помощи. Также с помощью США Украина смогла подгоироваться к контрнаступлению.

При этом 20 июня стало известно, что США переоценили стоимость предоставленной Украине военной помощи. Речь идет о $6,2 млрд.

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