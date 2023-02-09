Варшава передала не только то, что от неё просили, но и массу дополнительного оборудования, рассказали депутаты.

Украина получила от правительства Польши получила 35 мощных генераторов (24, 36, 64 и 91 кВ), амуницию для спасателей и медицинские средства.

О гуманитарной помощи страны-союзники договаривались в рамках группы межпарламентских связей, говорится в сюжете ТСН.

Народные депутаты Украины обратились к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с просьбой оказать экстренную помощь в зимний период, когда Украине стали крайне необходимы генераторы и тепловые пушки. Реакция польских чиновников была не просто мгновенной - со своей стороны они дополнили гуманитарный груз большим количеством спасательного оборудования и защитной амуниции, а также направили тысячи одеял, стерильных перчаток и крайне необходимых для военных медицинских аптечек.

По словам народного депутата Артёма Ковалева, сопредседателя группы межпарламентских связей с Республикой Польша, реакция на просьбу о помощи была очень быстрой:

"В декабре, в период массовых обстрелов Россией энергосистемы Украины, я обратился к премьер-министру Польши с просьбой оказать экстренную помощь Украине для восстановления и поддержки электроэнергии и отопления. Реакция офиса премьер-министра на наше обращение была мгновенной. За что отдельная благодарность руководителю его канцелярии Марку Кухцинскому. Мы оперативно обсудили и согласовали список необходимой помощи. Также быстро была организована доставка в Украину при содействии агентства стратегических резервов. Мы были приятно удивлены, когда они привезли не только ту первоочередную помощь, которую мы просили, но и существенно дополнили список также очень важными вещами, которые нам очень нужны", - сказал Ковалев.

Среди помощи: 6000 пар пожарной обуви, более 30 наборов одежды для пожарных, газонепроницаемые костюмы с оборудованием, воздушным аппаратом и охлаждающим жилетом, шлемы, микрофонные гарнитуры, провода для вентиляции, фонарики и дополнительные воздушные аппараты, радиотелефоны и большое количество медицинских средств.

Часть генераторов уже передали на места – для обеспечения критической и коммунальной инфраструктуры. Два генератора уже переданы волынским пограничникам. Оставшиеся будут распределены по больницам и школам областей Украины. Оборудование для спасателей будет доставлено в самые горячие точки страны.

"Искренне благодарны польскому народу и властям за такую действенную помощь, оказываемую фактически с первых дней войны. Отношение Польши к Украине – это гуманитарный подвиг. Мы высоко ценим усилия польской власти и такое проявление дружеских намерений, усиленных реальными действиями. Такая помощь и поддержка несомненно показательны для всего международного сообщества. Надеемся, что и в дальнейшем наше успешное сотрудничество и партнерство будут продолжены во благо Украины и для скорейшей победы", - поблагодарила союзников Елена Копанчук, народный депутат Украины.

Ранее стало известно, что Польша ежемесячно будет обучать два батальона украинских военных.