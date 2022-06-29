Речь идет о видеоигре This War of Mine.

Министерство науки и высшего образования Польши включило в школьную программу внеклассного чтения видеоигру This War of Mine польской студии 11 bit studios. Решение было принято в рамках инициативы Игры в образовании.

Об этом сообщается на государственном портале Польши gov.pl.

Согласно задумке, план уроков включает 62-страничную информационную брошюру и сборник "Прощание с Марией". Рассказы польского поэта и прозаика Тадеуша Боровского посвящены демонстрации жизни в оккупированном городе.

Также в рамках программы есть различные вопросы по игре и задания для учеников. Предлагаются и выводы, к которым должны прийти ученики после лекций, посвященных игре.

Отметим, что This War of Mine - это симулятор жизни в оккупированном городе. Игрок должен управлять группой мирных жителей, которые пытаются выжить в жестоких реалиях гражданской войны.

Ранее стало известно, что предстоящий украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl от студии GSC Game World будет работать на новейшем движке Unreal Engine 5.

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