В США застрелили известного рэпера
06:30, 27 июня 2020Мир
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Рэпер был наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.
Музыкант попал в перестрелку / фото hueypmusic/Instagram
В пятницу, 26 июня, в американском городе Сэнт-Луис застрелили рэпера Лоуренса Френкса младшего, более известного по псевдониму Huey.
Об этом сообщает CNN.
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Музыкант попал в перестрелку с другим человеком, который был госпитализирован с ранениями.
«Детективы считают, что во время происшествия на месте преступления и рядом с ним находилось еще десять человек. Следователи просят обратиться к ним тем, кто является потенциальным свидетелем инцидента», - заявили в полиции.
Лоуренс Френкс младший (Huey) родился в 1989 году в Сент-Луисе. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.
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