По словам российских дипломатов и источника, близкого к Кремлю, у Путина личная неприязнь к Зеленскому.

Российский диктатор Владимир Путин хочет добиться отставки президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подчинить себе всю Украину. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на двух действующих российских дипломатов и источник, близкий к Кремлю.

У Путина есть минимальные и максимальные цели по Украине

По словам источников, несмотря на начало переговоров с США, РФ все еще преследует максималистские цели в войне против Украины. Путин намерен добиться капитуляции Украины и смены режима в стране, чтобы совершить "перезапуск украинской государственности на российских условиях". Источники рассказали журналистам, что в Кремле хотят, чтобы Украина стала аналогом Беларуси с властью, которая полностью зависима от Москвы.

Минимальной целью войны для Путина является установление контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины. Одновременно с этим он хочет добиться ограничения политической и военной самостоятельности Киева, отметили источники.

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В издании подчеркнули, что пока российский диктатор делает ставку на то, чтобы дискредитировать Зеленского в глазах Трампа. Он делает все возможное, чтобы американский лидер не доверял президенту Украины.

Близкий к Кремлю чиновник добавил, что в Москве сейчас сосредоточены на том, чтобы добиться "невыносимого давления со стороны Вашингтона" на Зеленского. Именно поэтому американские политики неоднократно настаивали на проведении выборов в Украине.

У Путина личная неприязнь к Зеленскому

"Он бросил Путину вызов. Одна из наших задач - добиться, чтобы он больше не возглавлял Украину. Поэтому мы методично продвигаем тезис о его нелегитимности и необходимости выборов", - сказал журналистам российский дипломат.

Кроме того, в Кремле уверены в том, что Зеленский не сможет переизбраться на новый президентский срок. По словам собеседников издания, Москва ищет аргументы, чтобы убедить США в том, что власть в Украине необходимо сменить.

Российский дипломат заверил, что Путин не собирается идти на уступки в мирных переговорах, пока Зеленский остается у власти.

"Любая уступка сейчас будет выглядеть как подарок Зеленскому, а не Трампу. Это неприемлемо", - подчеркнул он.

В Украине опасаются, что Трамп и Путин хотят добиться отставки Зеленского

Ранее издание Politico писало, что в Киеве опасаются того, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин хотят добиться отставки президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что заявление спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлогга о том, что Киеву стоит провести президентские выборы, несмотря на войну против РФ, было встречено украинскими властями с опасением.

В издании напомнили, что Путин неоднократно говорил о том, что не признает легитимность Зеленского. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил о том, что срок полномочий Зеленского на посту президента якобы истек.

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