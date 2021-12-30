Действия мужчины стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Тартуский поветовый суд приговорил к условному лишению свободы гражданина Украины, который пытался подкупить двух полицейских, чтобы те не наказывали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает ERR.

Инцидент с участием 39-летнего украинца произошел в городе Пылва. В полицию сообщили, что по одной из улиц города едет автомобиль Audi A4, водитель которого может быть пьян. Патрульные отреагировали оперативно, но к моменту их прибытия водитель уже оставил свою машину и попытался скрыться между автобусами на паркинге.

Читайте такжеВ Одесской области в день назначения на новую должность при получении взятки попался полковник полицииПолицейские обнаружили и задержали мужчину. Впоследствии водителя проверили на наличие алкоголя в крови.

"Экспресс-тест показал, что содержание алкоголя составила 1,14 мг на литр выдыхаемого воздуха. Иностранец не стал отрицать, что он выпил, но пожелал решить этот вопрос в обход закона, предложив одному из полицейских 500 евро. Тот отказался. После этого на место происшествия прибыл начальник смены. Иностранец предложил 500 евро и ему. Тот тоже отказался. Тогда мужчина сказал, что готов дать по 500 евро обоим полицейским, но те снова отказались", - пишет издание.

Поскольку "соглашение" потерпело неудачу, украинца доставили в полицейский участок. В декабре он предстал перед судом по обвинению в попытке дачи взятки должностным лицам и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Мужчина пошел на сделку со следствием и был приговорен к 1 году и 3 месяцам условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал УНИАН, ранее на Подляшье на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью полиция задержала гражданина Украины, перевозившего людей, которые нелегально пересекли границу.

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