В недалеком будущем наступит момент, когда даже малозаметные платформы должны будут включить некоторые из этих тактик в свои боевые действия, отметил летчик.

Украинские пилоты на войне против России используют приемы времен Холодной войны, в частности, полеты на малых высотах. Запад их с тех пор не применял, однако, возможно, данные приемы придется использовать в конфликте великих держав, а потому их не помешало бы возродить. Такое мнение высказал бывший пилот F-16, отставной полковник ВВС США и эксперт по обороне в Институте Митчелла Джон Венейбл, передает Business Insider.

По его словам, полеты на малой высоте вынуждено применяются из-за угроз ракет "земля-воздух", и они могут быть особенно сложными.

"Этот набор навыков - немаленькая вещь, которую нужно освоить. Это занимает некоторое время. И в процессе вы теряете много самолетов, вы теряете много пилотов из-за столкновения с землей", - заявил летчик.

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По его словам, США продолжали практиковать тактику полетов на малых высотах вплоть до "Бури в пустыне" в 1991 году. Несколько американских самолетов были потеряны в первые дни, поэтому ВВС США перешли на тактику полетов на средних высотах.

Как отметили в издании, Западу десятилетиями не приходилось запускать свои истребители четвертого поколения в спорное воздушное пространство, а малозаметные платформы, такие как F-35, позволяют пилотам летать на больших высотах, не беспокоясь так сильно о ракетах класса "земля-воздух". Однако, эта возможность может быть подорвана, предупредил пилот.

"В недалеком будущем наступит момент, когда даже малозаметные платформы должны будут включить некоторые из этих тактик в свои боевые действия… Это то, на что США могли бы действительно опереться и начать немного лучше понимать… В конце концов, даже нашим стелс-истребителям, вероятно, придется летать низко из-за достижений в области угроз ракет класса "земля-воздух".

Венейбл добавил, что американцы "могли бы многому научиться" у Украины, которая получает опыт в борьбе с Россией в воздухе. По его мнению, навыки украинских пилотов могут быть ценными для получения представления о том, "с чем они сталкиваются и как они противостоят угрозам".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в конце октября 2024 года в Великобритании заявили, что подготовили 200 украинских летчиков, которые будут пилотировать истребители F-16.

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