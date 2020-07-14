Во флоте США появится первая темнокожая женщина-пилот (фото)

Когда Свегл станет полноправным пилотом, она сможет выполнять боевые задачи на палубных истребителях, а также на палубном самолете.

В Военно-морском флоте США впервые пилотом-тактиком стала темнокожая женщина.

Лейтенант Мэдлин Свегл окончила военно-морскую летную школу и в конце июля получит эмблему летного офицера, известную как «Золотые крылья», сообщили в NBC News.

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Военно-воздушное учебное командование написало в Twitter, что Свегл — первая темнокожая женщина, которая стала пилотом.

Когда Свегл станет полноправным пилотом, она сможет выполнять боевые задачи на палубных истребителях, а также на палубном самолете.

Первой женщиной-пилотом истребителя ВМС США в 1974 году стала Розмари Маринер.

Как сообщал ранее УНИАН, во Франции мэром города Тіюа-ле-Марш'єнн выбрали 55-летнюю Мари Ко. Она первая трансгендерная женщина на этой должности.

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