Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина

18:07, 25 мая 2020
Мир
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Мари Ко считает, что ее избрали за ее программу / cosmo.ru

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За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. В ходе муниципальных выборов, которые прошли в марте, кандидаты от списка, возглавляемого политиком, набрали от 63% до 73% голосов. В Тиюа-ле-Маршьенн – 455 избирателей, из них более трехсот приняли участие в выборах.

Как заявила одна из глав Национальной трансгендерной ассоциации (ANT) Стефани Нико, Мари Ко «стала первым трансгендерным человеком, которого избрали мэром во Франции». Она отметила, что «кто-то мог быть» избран и раньше, но не заявлял об этом публично.

«Люди меня избрали не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Вот что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем», – отметила новая мэр города.

По ее словам, такой выбор не казался очевидным.

Мари Ко, которая является жительницей населенного пункта в течение 20 лет, предлагает модель, основанную на устойчивом развитии и местной экономике. Она также продолжит управлять своим бизнесом в области IT-консалтинга.

Ранее УНИАН писал, как в США мэром города стал 7-месячный мальчик.

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