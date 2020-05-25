Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина

За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

Во Франции мэром города Тиюа-ле-Маршьенн выбрали 55-летнюю Мари Ко. Она первая трансгендерная женщина на этом посту.

Читайте такжеВенграм запретили менять указанный при рождении полОб этом сообщает Le Figaro.

За нее проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. В ходе муниципальных выборов, которые прошли в марте, кандидаты от списка, возглавляемого политиком, набрали от 63% до 73% голосов. В Тиюа-ле-Маршьенн – 455 избирателей, из них более трехсот приняли участие в выборах.

Как заявила одна из глав Национальной трансгендерной ассоциации (ANT) Стефани Нико, Мари Ко «стала первым трансгендерным человеком, которого избрали мэром во Франции». Она отметила, что «кто-то мог быть» избран и раньше, но не заявлял об этом публично.

«Люди меня избрали не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Вот что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем», – отметила новая мэр города.

По ее словам, такой выбор не казался очевидным.

Мари Ко, которая является жительницей населенного пункта в течение 20 лет, предлагает модель, основанную на устойчивом развитии и местной экономике. Она также продолжит управлять своим бизнесом в области IT-консалтинга.

Ранее УНИАН писал, как в США мэром города стал 7-месячный мальчик.

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