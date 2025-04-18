В конце недели в Париже состоялись встречи украинской делегации с дипломатическими и советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии, а затем - президента Франции Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио.

Из очевидных "плюсов" - это первый официальный раунд дипломатических контактов американцев с европейцами и Украиной по дипломатическому урегулированию войны за одним столом. И это - явный отход Вашингтона от прихотей российского диктатора Владимира Путина "порешать на двоих", не допуская к процессу ни Украину, ни Европу.

Однако следует понимать, что этот отход Вашингтона является вынужденным.

Более того, скорее всего, он является спровоцированным фрустрацией президента США Дональда Трампа из-за затягивания россиянами времени и вероятного срыва переговоров о "прекращении огня".

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В итоге, на данный момент имеем два заявления государственного секретаря США Марко Рубио.

Первое - США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что это недостижимая цель: "Мы должны определить в ближайшие дни, возможен (мир) или нет, и если это невозможно, мы должны двигаться дальше, потому что Соединенные Штаты имеют другие приоритеты".

Вторая - Европа может внести весомый вклад в завершение войны в Украине: "Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам, продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными".

Что это может означать?

В ближайшей перспективе: попытка давления на Европу с целью уменьшения военной поддержки Украины и попытки таким образом подтолкнуть Киев к принятию всего, озвученного спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Если это не взлетит, Вашингтон, очевидно, не против плана развертывания в Украине европейских Сил сдерживания без привязки к (не)заключению договоренности о прекращении огня, которым так хвастался президент США Дональд Трамп.

Следовательно, задача-максимум для Европы и Украины (в случае реализации именно этого сценария) - сделать так, чтобы США, во-первых, не мешали (не выкручивали рук ни Европе, ни Украине). И, во-вторых, как минимум, продолжали снабжать европейские и украинские силы разведданными. При этом, как максимум - дали обещание вжарить россиян, если дело зайдет слишком далеко. Речь о прямой угрозе для НАТО и/или военных объектов США в Европе.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива