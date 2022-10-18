Инциденты зафиксированы в Курской и Белгородской областях.

В Белгородской области Российской Федерации временно остановили движение поездок. А в Курской зафиксированы перебои с энергоснабжением. Причиной названы обстрелы ВСУ.

Информацией об этом поделились росСМИ со ссылкой на губернаторов областей.

Глава Белгородского региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке на железнодорожную станцию в одном из сел. Из-за этого движение поездов было приостановлено. В результате обстрела якобы возникли повреждения контактной сети ж/д путей.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по поселку Теткино и селу Попово-Лежачи. Атака якобы привела к ранению одной жительницы от осколков стекла и к перебоям с электричеством. Позже глава региона рассказал, что после ремонтных работ подачу света возобновили. В ударах традиционно обвинили Вооруженные силы Украины.

Инциденты в Белгородской и Курской областях: последняя информация

Украинская сторона ни раз официально не сообщала об обстрелах приграничных российских регионов. Но власти РФ и пропагандистские СМИ регулярно сваливают вину за удары на ВСУ.

В прошлую субботу, 15 октября, на полигоне под Белгородом произошла перестрелка между мобилизованными. Сообщается, что конфликт возник на религиозной почве. СМИ сообщили о 22 погибших и 16 раненых в результате инцидента.

Через день в Белгороде прогремела череда взрывов. Они раздались в районе городского аэропорта. Как сообщили местные жители, один из ударов попал в зенитно-ракетный комплекс.

А 13 октября ракета оккупантов, которую выпустили по Харькову, упала на один из жилых домов Белгорода. Две другие ракеты тоже взорвались, не долетев до цели.

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