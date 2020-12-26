Европейский курс назвали историческим выбором, закрепленным в Конституции.

Грузинский парламент принял постановление "О внешней политике Грузии", одним из ключевых направлений которого является намерение вступить в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает DW со ссылкой на соответствующее решение.

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Европейский курс назвали историческим выбором, закрепленным в Конституции.

Принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", что к 2024 году страна будет готова к подаче документов на вступление в ЕС.

В начале декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса выразили готовность еще больше усилить практическую поддержку Украине и Грузии.

Что предшествовало

В октябре министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани объявил о планах подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году после согласования и координации с европейскими партнерами.

Он отметил, что благодаря успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашению о свободной торговле, которое дает возможность для модернизации экономики Грузии и гармонизации законодательства, страна подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.

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Автор: УНИАН