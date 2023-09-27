Отмечается, что у Киева якобы есть возможность провести необходимый ремонт перед использованием.

Парламент Болгарии поддержал поставку Украине ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300. София не может починить их, но уверяет, что Киев на это способен, после чего сможет использовать для защиты.

Издание Sofia Globe пишет, что голосование в болгарском парламенте состоялось 27 сентября за закрытыми дверями. Отмечается, что перед принятием решения состоялись дебаты, которые длились более трех часов. Точный результат закрытого голосования неизвестен.

При этом часть обсуждения была в открытом формате. Заседание закрыли, чтобы заслушать болгарского главнокомандующего, адмирала Эмиля Ефтимова и второго заместителя командующего ВВС, бригадного генерала Петио Мирчева.

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Депутат от "Движения за права и свободы" Делян Пеевски сообщил журналистам, что решение было одобрено, но против него выступила прокремлевская партия "Возрождение", а представители Болгарской социалистической партии покинули палату во время закрытой части заседания.

В ходе открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о вышедших из строя боеприпасах, которые даже производитель не смог отремонтировать, так как они слишком старые. При это он заверил, что количество ракет, которые будут предоставлены Украине, минимально и никоим образом не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии.

Дополнительное преимущество для болгарских военнослужащих заключается в том, что больше не надо хранить непригодные боеприпасы. Гаджев заявил, что государству следует сосредоточиться на приобретении новых зенитно-ракетных комплексов.

Представители "Возрождения" назвали решение о передаче Украине неисправных С-300 государственной изменой.

Стоит отметить, что есть информация, что неисправны именно компексы С-300, а сами ракеты типа 5В55Р, которые используют для этих ЗРК, в ремонте не нуждаются и находятся в боевом состоянии.

Сотрудничество Украины и Болгарии - последние новости

Летом 2023 года в Болгарии заявили о готовности присоединиться к "снарядной коалиции" для поставки Украине боеприпасов. В мае страны ЕС решили отправить миллион 155-миллиметровых снарядов и ракет для ВСУ.

В августе болгарский депутат Ивайло Мирчев заявил, что София передаст Киеву около 100 бронетранспортеровв сентябре.

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