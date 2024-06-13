Они встретятся на полях саммита G7.

Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, проведут встречу в Италии.

Как пишет Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, Папу пригласили на саммит "Большой семерки". Уже завтра у него запланированы двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады. После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Кроме того, Франциск встретится с лидерами Соединенных Штатов Америки, Турции, Бразилии, Кении и Алжира, а также премьер-министром Индии. Вечером Папа улетит в Ватикан.

Видео дня

Саммит "Большой семерки"

Как сообщал УНИАН, в этом году встреча проходит в южном регионе Апулия с 13 по 15 июня. Как известно, в G7 входят Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания. Также в дискуссиях принимают участие представители Европейского Союза.

Белый дом уже объявил, что у американского президента Джо Байдена запланирована встреча с Владимиром Зеленским. По данным СМИ, лидеры могут подписать двустороннее соглашение о безопасности. После переговоров они дадут совместную пресс-конференцию.

Вас также могут заинтересовать новости: