Папа Римский объявил 14 мая днем молитвы против коронавируса

Пантифик призвал католиков всего мира вместе помолиться за избавление от пандемии.

Папа Римский Франциск объявил 14 мая днём всеобщей молитвы против коронавируса.

Читайте такжеПапа Римский провел Крестный ход на пустой площади в Ватикане (фоторепортаж)Его проповедь транслировал сайт Vatican News.

Глава Римско-католической церкви заявил, что католики всего мира могут вместе помолиться за избавление от пандемии.

Понтифик призвал всё научное сообщество к скорейшему изобретению вакцины. По его словам, эти усилия должны быть бескорыстными, чтобы на исцеление мог рассчитывать любой человек.

Ранее УНИАН сообщал, как Папа римский призвал всех христиан мира одновременно прочитать «Отче наш».