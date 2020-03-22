Папа римский призвал всех христиан мира одновременно прочитать «Отче наш»: дата и время

"Приглашаю произнести „Отче наш“ 25 марта в полдень", — сказал Франциск.

Папа римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса.

С такой инициативой глава Римско-католической церкви выступил в традиционном воскресном обращении к верующим «Ангелус», в третий раз подряд из-за карантина передававшемся онлайн и в телеэфире, пишет TUT.by.

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«В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести „Отче наш“ 25 марта в полдень», — сказал Франциск.

Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. «На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия», — добавил понтифик.