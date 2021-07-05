Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что 84-летнему понтифику была сделана общая анестезия во время операции.

Папа Римский Франциск благополучно перенес операцию на кишечнике.

Поздно вечером в воскресенье представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что 84-летнему понтифику была сделана общая анестезия во время операции в связи со стенозом или сужением сигмовидной части толстой кишки. При этом он не сообщил, как долго длилась операция.

По информации Ватикана, Папа Франциск был госпитализирован в католическую клиническую больницу Gemelli Polyclinic в Риме в воскресенье днем. Эта новость была обнародована всего через три часа после того, как Франциск поприветствовал публику на площади Святого Петра и заявил о намерении посетить Венгрию и Словакию в сентябре.

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Глава католической церкви был госпитализирован впервые с тех пор, как был избран Папой Римским в 2013 году, передает 112ua.tv со ссылкой на Associated press.

Папа Римский и Украина

29 апреля 2021 года кардинал Леонардо Сандри заявил о том, что Папа Римский готов быть посредником на встрече Зеленского с Путиным.

1 июля 2021 года президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска осуществить визит в Украину.

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Автор: Ирина Погорелая