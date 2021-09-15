По его словам, противники вакцинации есть и в коллегии кардиналов.

Папа римский Франциск заявил, что не понимает, почему люди отказываются от вакцинации против COVID-19. По его словам, "у человечества есть история дружбы с вакцинами".

Как сообщает AP, такое заявление понтифик сделал в среду, возвращаясь из Словакии.

"Даже в Коллегии Кардиналов есть несколько отрицателей", - отметил он.

По словам Франциска, один из них даже был госпитализирован с коронавирусом. Очевидно, речь идет о Кардинале Реймонде Берке, который был госпитализирован в США и помещен на искусственную вентилляцию легких.

Франциск напомнил, что на протяжении десятилетий детей по всему миру вакцинировали от кори, паротита и полиомиелита, "и никто ничего не говорил". Он допустил, что страхи и неуверенность по поводу вакцин от COVID-19 вызваны разнообразием препаратов, быстрыми темпами утверждения и множеством "разделяющих" аргументов.

Примечательно, что Франциск не стал ссылаться на религиозные аргументы против вакцинации, которые используются некоторыми критиками.

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Понтифик отметил, что Ватикан вакцинировал своих резидентов, персонал и их семьи, за исключением небольшого круга людей. Сам Франциск получил прививку вакциной Pfizer.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас от коронавируса скончалась четырехлетняя девочка - ребенок умер спустя несколько часов после появления симптомов. О матери Кали известно, что она выступала против вакцинации от COVID-19.

Автор: Дмитрий Захаров