Дом можно будет использовать только как жилое помещение.

Дом бывшего шпиона Скрипаля в Солсбери выставят на продажу после ремонта и 13 тысяч часов уборки.

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Согласие на продажу дома дала община Солсбери при условии, что его можно использовать только как жилое помещение.

Община не хочет чтобы новые хозяева зарабатывали на истории Скрипалей и создавали таким образом дискомфорт соседям.

Три года назад бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на улице. Британские следователи установили: их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Отравление Скрипалей: детали

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены разработанным в СССР веществом "Новичок" в марте 2018 года в Солсбери. После того как они были выписаны из больницы, их местоположение не раскрывалось.

Расследование дела ведется до сих пор. В отравлении обвиняют российскую разведку. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту. Телеканал BBC летом выпустил мини-сериал о событиях в Солсбери.

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Автор: Людмила Жерновская