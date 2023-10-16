Теперь венгерско-польский альянс, уже пошатнувшийся после вторжения России в Украину, готов претерпеть разворот.

Не только националистическое руководство Польши расстроено неожиданной победой на выборах проевропейской оппозиции, пишут аналитики Bloomberg. Самопровозглашенная нелиберальная демократия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана теперь внезапно оказалась в блоке более изолированной, чем когда-либо, поскольку судьба миллиардов евро помощи из Брюсселя висит на волоске.

Венгрия и Польша уже много лет бросают вызов ценностям ЕС: от противодействия миграции до политизации средств массовой информации и судов. Орбан был идеологическим лидером, но польская партия "Право и справедливость", возглавляющая шестую по величине экономику ЕС, придавала вес популистскому движению – и имела право вето, которое часто давало Орбану "прикрытие с воздуха".

Теперь венгерско-польский альянс, уже пошатнувшийся после вторжения России в Украину, готов претерпеть разворот, поскольку бывший президент Европейского совета Дональд Туск собирается вернуться в качестве премьер-министра Польши. Он пообещал вернуть Польшу в основной политический поток ЕС, положив конец восьми годам националистического правления.

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Победа оппозиции в Польше несет "неисчислимые последствия" для ситуации Венгрии в ЕС, заявил заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр в программе наблюдения за выборами еженедельника Mandiner перед закрытием избирательных участков: "Венгрия останется уязвимой".

По словам человека, знакомого со взглядами будущего премьер-министра, Туск, который глубоко подозрительно относится к Орбану и связям его правительства с Россией, вынужден дистанцироваться между Польшей и Венгрией. Туск сыграл важную роль в вытеснении партии Орбана "Фидес" из правоцентристской группы ЕС, Европейской народной партии, в какой-то момент назвав политику Орбана "опасной и морально неприемлемой".

Смена караула в Варшаве оставит Орбана без верного союзника, который последовательно защищал Венгрию от угрозы вето в процедуре верховенства закона по статье 7 ЕС, решения, которое должно быть принято единогласно и может закончиться приостановление права голоса государства-члена в блоке. Процедура против Венгрии и Польши затянулась на годы, и каждая из них пообещала наложить вето на решение, чтобы защитить другую.

По словам Мадьяра, возвращение к власти в этом месяце союзника Орбана Роберта Фицо в Словакии не дало "никаких гарантий" того, что Венгрия сможет рассчитывать на своего северного соседа в ЕС.

Самый большой вопрос заключается в десятках миллиардов евро финансирования, которое ЕС приостановил для Венгрии и Польши из-за подрыва верховенства закона. Хотя ожидается, что новое правительство Польши быстро примет закон, который разблокирует ее деньги, Венгрия может оказаться в более сложном положении.

Форинт вырос на 0,2% по отношению к евро в понедельник, в то время как злотый укрепился более чем на 1%, что привело к росту развивающихся рынков, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что Польша приближается к доступу к этим фондам ЕС.

Выборы в Польше - подробности

В Польше обнародовали предварительные данные результатов парламентских выборов, которые в целом совпадают с результатами экзитполов. После обработки более половины округов, лидирует правящая партия, но оппозиционные партии вместе набрали больше голосов.

Так, после обработки бюллетеней с 51,07% избирательных участков, больше всего голосов получает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) – 38,22%. На втором месте идет оппозиционная "Гражданская коалиция" экс-премьера Дональда Туска – 27,92%, партия "Третий путь" имеет 13,5%, "Левица" – 8,25%. На пятом месте "Конфедерация" с 7,33% голосов.

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