5,5 миллиона жителей Эфиопии столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе.

Продовольственная ситуация в регионах Тыграй, Амхара и Афар в Эфиопии достигла уровня "катастрофы" - в состоянии тяжелого кризиса живут 350 тысяч человек.

Об этом говорится в анализе ситуации, проведенном при поддержке ООН, передает BBC.

Анализ показал, что с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в регионе Тыграй, а также в соседних Амхаре и Афаре.

По состоянию на май 5,5 млн человек столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе, и ситуация, вероятно, ухудшится до сентября.

В то же время, в отчете нет официального объявления о голоде. По данным BBC, голод объявляется только при соблюдении определенных показателей смертности, недоедания и голода:

не менее 20% домохозяйств в районе сталкиваются с крайней нехваткой продуктов питания с ограниченными возможностями справиться с этим;

показатели острого недоедания превышают 30%;

смертность превышает два человека в день на 10 тысяч человек.

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В свою очередь, глава гуманитарных организаций ООН Марк Лоукок заявил, что на севере Эфиопии наблюдается голод и "будет гораздо хуже".

Всемирная продовольственная программа ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и детское агентство Unicef ​​призвали к немедленным действиям по преодолению кризиса.

Напомним, в 1984 году Тыграй и соседняя провинция Волло были эпицентром голода, вызванного сочетанием засухи и войны, в результате которого погибло от 600 тысяч до миллиона человек.

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Автор: Денис Прядко