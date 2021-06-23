Под угрозой голода в мире по состоянию на середину 2021 года – по меньшей мере 41 миллион человек.
Об этом свидетельствуют данные гуманитарной организации "Всемирная продовольственная программа", говорится на сайте ООН.
Эта организация работает в рамках ООН. Дэвид Бизли, ее исполнительный директор, назвал страны, где ситуация наихудшая.
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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли сообщил, что есть как минимум 4 страны, где "условия близки к голоду".
Под угрозой - 584 миллиона человек в:
- Эфиопии
- Южном Судане
- Йемене
- Мадагаскаре
"Между тем 41 миллион человек буквально находятся на грани голода", – заверил Бизли.
По его словам, данные могут быть неточными, но нет смысла "спорить о цифрах до упора, когда людям сейчас нужна наша помощь". К тому же ситуацию осложняет пандемия COVID-19.
Голод угрожает 43 странам, и чтобы противостоять ему – нужны не менее 6 миллиардов долларов.
"Нам нужны деньги, и нужны уже", – сказал по этому поводу Дэвид Бизли.
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