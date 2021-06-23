Голод угрожает 43 странам, и чтобы противостоять ему – нужны не менее 6 миллиардов долларов.

Под угрозой голода в мире по состоянию на середину 2021 года – по меньшей мере 41 миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные гуманитарной организации "Всемирная продовольственная программа", говорится на сайте ООН.

Эта организация работает в рамках ООН. Дэвид Бизли, ее исполнительный директор, назвал страны, где ситуация наихудшая.

Читайте такжеПоловина женщин из развивающихся стран лишены права на "телесную автономию" - ООН

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли сообщил, что есть как минимум 4 страны, где "условия близки к голоду".

Под угрозой - 584 миллиона человек в:

Эфиопии

Южном Судане

Йемене

Мадагаскаре

"Между тем 41 миллион человек буквально находятся на грани голода", – заверил Бизли.

По его словам, данные могут быть неточными, но нет смысла "спорить о цифрах до упора, когда людям сейчас нужна наша помощь". К тому же ситуацию осложняет пандемия COVID-19.

Голод угрожает 43 странам, и чтобы противостоять ему – нужны не менее 6 миллиардов долларов.

"Нам нужны деньги, и нужны уже", – сказал по этому поводу Дэвид Бизли.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко