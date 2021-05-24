Пассажирка рассказала, что в аэропорту Минска к пассажирам относились как к заключенным.

Одна из пассажирок самолета Афины - Вильнюс авиакомпании Ryanair пересказала диалог белорусского оппозиционного блогера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича с бортпроводником перед принудительной посадкой в Минске.

У себя в Instagram Stories женщина опубликовала фото и видео из самолета и аэропорта в Минске.

«Протасевич сказал бортпроводнику: «Не делайте этого, они убьют меня! Я беженец». Тот ответил: «Мы вынуждены, у нас нет выбора», - отметила она.

Также она рассказала, что в аэропорту Минска к пассажирам относились как к заключенным.

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Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: подробности

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

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Автор: Денис Прядко