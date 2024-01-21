Новая министр культуры Словакии отменила приказ своей предшественницы об остановке такого сотрудничества.

Словакия возвращается к культурному сотрудничеству с Российской Федерацией и Беларусью после почти двухлетней паузы. Об этом пишет словацкое издание Pravda.

Отмечается, что министр культуры Мартина Шимковичева отменила приказ своей предшественницы Натальи Милановой об остановке такого сотрудничества с Москвой и Минском. Его бывшая министр выдала сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Всем организациям, относящимся к учредительной компетенции Министерства культуры, и их работникам, а также структурным подразделениям и работникам Министерства предписано приостановить любое академическое, культурное или иное подобное официальное сотрудничество с Российской Федерацией или Республикой Беларусь до дальнейшего уведомления", – говорилось в приказе от 2 марта 2022 года.

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Издание отмечает, что новый документ об отмене приказа от 12 января есть в его распоряжении и уже вступил в силу.

"В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", – заявил пресс-секретарь Мартины Шимковичевой.

Война в Украине: позиция Словакии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия осудила российскую агрессию и оказывала нашему государству разнообразную поддержку, в том числе – военную помощь.

Однако после того, как по итогам парламентских выборов правительство возглавил пророссийский политик Роберт Фицо, риторика изменилась. В частности, он выступает против военной поддержки Украины, но обещает и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь. Кроме того, Фицо поддержал решение Венгрии блокировать предоставление Украине помощи в размере 50 млрд евро.

24 января в Ужгороде должна состояться встреча словацкого премьера с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Фицо заявил, что уведомит премьер-министра Украины о том, что он выступает против членства Украины в НАТО, "будет пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны".

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